ФБР займётся расследованием взрыва в Бейруте

https://static.news.ru/photo/37e5dcbc-dd75-11ea-be9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Liangyong/XinHua/Global Look Press

Федеральное бюро расследований (ФБР) США присоединится к расследованию обстоятельств взрыва в Бейруте. Об этом заявил замгоссекретаря США Дэвид Хейл.

По словам Хейла, принять участие в расследовании Штаты пригласили ливанские власти, пишет Reuters.

Ранее о необходимости провести независимое расследование и европейскую экспертизу инцидента сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Следствие по делу о взрыве в ливанском порту Бейрута рассматривает все возможные версии ЧП. Одна из основных — халатность и коррупция, рассказали источники, знакомые с ходом расследования. По их словам, оперативники сосредоточились на причинах длительного хранения — более семи лет — партии аммиачной селитры, несмотря на письменные предупреждения об опасности складирования подобного груза.

По словам другого информатора, знакомого с ходом следствия, «взрыву предшествовало возгорание аммиачной селитры, и с распадом его гранул температура постепенно превысила 200 градусов по Цельсию, что и вызвало взрыв».

Взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа 2020 года. Власти Ливана заявили, что в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Высший совет по обороне Ливана ранее заявил, что судно пострадало от повреждений в процессе перемещения. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. После остановки судна ливанскими властями предприниматель бросил экипаж. Некоторые моряки почти год не могли вернуться на родину.

Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Погибли не менее 170 человек, писал NEWS.ru.