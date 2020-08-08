Глава Евросовета призвал провести независимое расследование ЧП в Бейруте

https://static.news.ru/photo/04ebab7c-d995-11ea-b9f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости провести европейскую экспертизу взрыва в Бейруте, а также независимое расследование инцидента.

Председатель посетил порт Бейрута, чтобы убедиться в масштабах бедствия. Он призвал провести независимое расследование, чтобы пролить свет на причины этой катастрофы, и предложил европейскую экспертизу, — говорится в заявлении Совета ЕС, сообщает ТАСС.

Ранее издание The Sun cо ссылкой на свои источники сообщило, что президент Ливана Мишель Аун за несколько недель до взрыва узнал о количестве аммиачной селитры (2700 тонн) в порту Бейруту. Глава страны дал распоряжение разобраться с этой проблемой, но оно не было исполнено.

Взрыв в порту Бейрута произошёл 4 августа. По предварительным данным, аммиачная селитра взорвалась из-за проведения сварочных работ. Взрывная волна частично или полностью разрушила множество зданий в ливанской столице. Погибли по меньшей мере 158 человек, тысячи пострадали.

Через четыре дня после трагедии в Бейруте начались столкновения с полицией. Люди кидают камни в силовиков, которые в ответ бросают гранаты со слезоточивым газом. Участники акций протеста требуют отставки правительства и проведения реформ.

NEWS.ru писал, что участники митингов заняли здание МИД страны. В результате столкновений пострадали более 120 человек. 26 раненых были доставлены в больницы.