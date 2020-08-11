Число жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 171

https://static.news.ru/photo/ec33a528-dbd6-11ea-bcdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Tahtah/Keystone Press Agency/Global Look Press

По последним данным, в результате взрыва в порту Бейрута погиб 171 человек. Ранее сообщалось о 164 погибших.

Это число также может увеличиться, поскольку пропавшими без вести до сих пор числятся ещё 30 человек, сообщает «Скай ньюс — Арабия» со ссылкой на Минздрав Ливана.

Ранее стало известно, что спасатели МЧС России извлекли из-под завалов после взрыва в Бейруте тела восьми погибших.

Взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа 2020 года. Власти Ливана заявили, что в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Высший совет по обороне Ливана ранее заявил, что судно пострадало от повреждений в процессе перемещения. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. После остановки судна ливанскими властями предприниматель бросил экипаж. Некоторые моряки почти год не могли вернуться на родину.

Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. Губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд заявил, что сумма ущерба от взрыва в Бейруте может достичь $15 млрд, писал NEWS.ru.