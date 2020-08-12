Башару Асаду стало плохо во время выступления перед парламентом

https://static.news.ru/photo/81d88bcc-dca7-11ea-920d-fa163e074e61_660.jpg Башар Асад Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Сирии Башар Асад прервал своё выступление перед парламентом. Ему стало плохо из-за понижения кровяного давления.

Его речь была приостановлена на несколько минут, после сего политик снова взял слово. Об этом сообщается в Twitter главы государства.

Как сообщает радиостанция Rozana, существуют опасения, что политик мог заразиться коронавирусом. Причиной для распространения такого мнения стало то, что понижение давления — один из симптомов при интенсификации COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что итоги выборов в Народный совет (парламент) Сирии вызвали волну возмущения в лояльных официальному Дамаску кругах. Причиной стали обманутые ожидания кандидатов. Они не только обвинили организаторов демократической процедуры в коррумпированности, но и выдвинули претензии к возглавляемой президентом Башаром Асадом правящей «Баас» (Партия арабского социалистического возрождения), которая, по их мнению, инспирировала подлог на голосовании.