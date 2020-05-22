Участники группы We Are Scientists подстригли сами себя в изоляции дома

Американская группа We Are Scientists опубликовала клип, в котором участники коллектива стригут сами себя, находясь дома в изоляции. Видео сопровождает песню I Cut My Own Hair («Я сам себя стригу»).
По сюжету, два музыканта связались друг с другом в видеочате и договорились, что каждый подровняет себе причёску. У них есть всего 2 минуты 30 секунд на то, чтобы закончить со стрижкой — именно столько длится песня.
По ходу видео становится понятно, что к вызову серьёзно отнёсся только басист группы, в то время как фронтмен отстриг себе несколько волосков, а всё остальное время подпевал песне, будучи и так довольным своим внешним видом. В конце клипа певец спешит попрощаться со своим напарником, и тот остаётся наедине с собой, недовольный результатом на голове.
Фронтмен Кит Мюррей
Как писал NEWS.ru, британская группа The Streets и австралийский коллектив Tame Impala выпустили клип на песню Call My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better. Видео посвящено социальной дистанции.
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