Участники группы We Are Scientists подстригли сами себя в изоляции дома

Американская группа We Are Scientists опубликовала клип, в котором участники коллектива стригут сами себя, находясь дома в изоляции. Видео сопровождает песню I Cut My Own Hair («Я сам себя стригу»).

По сюжету, два музыканта связались друг с другом в видеочате и договорились, что каждый подровняет себе причёску. У них есть всего 2 минуты 30 секунд на то, чтобы закончить со стрижкой — именно столько длится песня.

По ходу видео становится понятно, что к вызову серьёзно отнёсся только басист группы, в то время как фронтмен отстриг себе несколько волосков, а всё остальное время подпевал песне, будучи и так довольным своим внешним видом. В конце клипа певец спешит попрощаться со своим напарником, и тот остаётся наедине с собой, недовольный результатом на голове.

Фронтмен Кит Мюррей напомнил в интервью NME, что пеня стала популярной среди участников акции в соцсетях, в рамках которой они делают себе стрижки. Таким образом, с помощью видео музыканты решили поддержать поклонников их композиции.

