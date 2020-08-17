Тима Белорусских выступил с поддержкой белорусов

https://static.news.ru/photo/415cf1ac-e08d-11ea-a6d9-fa163e074e61_660.jpg Тима Белорусских Фото: timabelorusskih/instagram.com

Белорусский музыкант Тимофей Морозов, известный как рэпер Тима Белорусских, поддержал белорусов на фоне протестов, которые сейчас происходят в стране.

Артист напомнил в Instagram, что взял себе псевдоним «Белорусских» для того, «чтобы как можно больше людей смогли узнать о таком прекрасном месте, как Республика Беларусь».

Сегодня, со слезами на глазах, я пишу этот пост с тремя громкими «Горжусь, горжусь, горжусь!», — написал он.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства. Помимо этого, работники предприятий по всей стране проводят забастовки.

По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским, писал NEWS.ru.