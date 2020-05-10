«Спасская башня» расскажет об истории военной песни в России

https://static.news.ru/photo/5db430d2-92bc-11ea-9a9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организаторы международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» намерены рассказать россиянам об истории военной песни. Тематический раздел появился на официальном сайте.

Организаторы обещают поделиться интересными и малоизученными фактами из истории русской и зарубежной музыки военной поры, передаёт РИА Новости. Речь в первую очередь идёт о песнях, появившихся на свет в годы Великой Отечественной.

Впрочем, расскажут посетителям не только о роли музыки в непростые для страны годы, но и о военных музыкантах: их творческом пути и судьбах.

В 2020 году фестиваль «Спасская башня» будет приурочен к 75-летию Победы. Он должен состояться в конце августа — начале сентября в Москве.

Как сообщал NEWS.ru, в 2019 году за любовь зрителей в течение десяти дней сражались военные оркестры, ансамбли и роты почётного караула из 12 стран.