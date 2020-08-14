Россиянка случайно нашла своё фото на обложке нового альбома Deep Purple

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Веб-дизайнер из Москвы Елена Сахарова случайно обнаружила фотографию своего авторства на обложке нового альбома британской группы Deep Purple. 7 августа коллектив выпустил пластинку под названием Whoosh!

Как Сахарова рассказала в Facebook, сначала она подумала, что ей показалось, но потом она увидела на «Википедии», что её указали как автора снимка ландшафта.

В беседе с TJournal веб-дизайнер отметила , что представители Deep Purple никто не связывался по поводу использования изображения. Она пояснила, что наткнулась на альбом в списке новинок на одном из стриминговых сервисов.

Я особо не придала значение, а потом пришло письмо от Google Alerts об упоминании моего имени на «Википедии». Я перехожу по ссылке, а там этот альбом, и ниже под заголовком production моё имя, сказала Сахарова.

На сайте указано, что автора правки взял имя дизайнера из буклета к изданию музыки на физическом носителе. Упоминания автора фотографии найти в открытых источниках не удалось.

Как писал NEWS.ru, журналисты The Rolling Stone нашли девушку, которая появилась на обложке дебютного альбома британской группы Black Sabbath. Ей оказалась англичанка Луиза Ливингстон, которая сама занимается музыкой.