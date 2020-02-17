https://static.news.ru/photo/fd836a50-517c-11ea-aa84-fa163e074e61_660.jpg Обложка первого альбома Black Sabbath, 1970 г. Фото: Vertigo Records/Добросовестное использование/wikipedia.org

Журналисты The Rolling Stone нашли девушку, которая появилась на обложке дебютного альбома британской группы Black Sabbath. Ей оказалась англичанка Луиза Ливингстон, которая сама занимается музыкой.

У Ливингстон взяли интервью, в котором она рассказала , как проходили съёмки для иллюстрации. На момент фотосессии, которую устроил художник Кит Макмиллан, ей было 18 или 19 лет.

Помню, было очень холодно, мне нужно было встать в четыре часа утра. Кит раскидывал лёд в воду и на берегу. Это не особо помогало, поэтому пришлось включить дым-машину. Мне просто говорили вставать туда, и делать то-то. Я уверена, что он упомянул, что это для Black Sabbath, но сомневаюсь, что это что-либо для меня значило, — отметила женщина.

Ливингстон призналась, что когда впервые услышала песни коллектива, решила, что это не для неё. Сама она пишет электронную музыку и выпускает её под псевдонимом Indreba.

Как писал NEWS.ru, бывший фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн представил публике клип на песню Straight to Hell. Этот трек войдёт в новый альбом Ordinary Man, который 71-летний рок-музыкант выпустит в 2020 году.