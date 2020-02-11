https://static.news.ru/photo/96f5f2d2-4ce8-11ea-9bc6-fa163e074e61_660.jpg Моргештерн Фото: Okras/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Российский рэпер и YouTube-блогер Моргештерн показал свою новую цепь. Отмечается, что она обошлась музыканту в три млн рублей.

Цепь изготовлена из белого золота и синих сапфиров 20 карат, которыми выложен логотип Playboy на кулоне, сообщает The Flow. Рэпер показал её на видео, опубликованном в Instagram.

Хату в регионе или машину на шею надел, — прокомментировал Моргештерн свою покупку.

Как писал NEWS.ru, благотворительный концерт-трибьют памяти российского музыканта Кирилла Толмацкого, известного как рэпер Децл, переносится на неопределённый срок. О новой дате мероприятия станет известно позже.