Российский рэпер и YouTube-блогер Моргештерн показал свою новую цепь. Отмечается, что она обошлась музыканту в три млн рублей.
Цепь изготовлена из белого золота и синих сапфиров 20 карат, которыми выложен логотип Playboy на кулоне,
Хату в регионе или машину на шею надел, — прокомментировал Моргештерн свою покупку.
Как писал NEWS.ru, благотворительный концерт-трибьют памяти российского музыканта Кирилла Толмацкого, известного как рэпер Децл, переносится на неопределённый срок. О новой дате мероприятия станет известно позже.
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