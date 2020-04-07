Певица Даффи раскрыла подробности её изнасилования

Британская певица Эйми Энн Даффи, известная как Даффи, раскрыла подробности истории, когда её насиловали и удерживали против её воли.
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После того, как это произошло, кто-то из моих знакомых пришёл ко мне домой и увидел меня на балконе, уставившуюся в пустоту и закутанную в одеяло. Я не могу вспомнить, как я вернулась домой. Мне сказали, что я была жёлтого цвета и походила на покойника, — написала артистка.
Певица также рассказала, что боялась идти в полицию, опасаясь за свою жизнь. Она даже рассматривала вариант уехать из страны, сменить имя и взяться за какую-нибудь незаметную работу, потому что боялась преследования.
Ранее Даффи сообщила, что летом 2019 года с ней на связь вышел журналист, которому она рассказала свою историю. По причине случившегося с ней она в течение целого десятилетия не выходила на сцену, не появлялась на публике и не контактировала с внешним миром, писал NEWS.ru.
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