Певица Даффи раскрыла подробности её изнасилования

Фото: ddp/dfd-images.com/Global Look Press

Мировые звёзды выступят на онлайн-концерте One World: Together At Home, сборы от которого будут направлены на борьбу с коронавирусом. Среди артистов на мероприятии будут Билли Айлиш, Элтон Джон, Пол Маккартни и другие.

Одним из организаторов является Леди Гага, говорится на сайте организации Global Citizen, которая анонсировала выступление. Виртуальный концерт покажут по телеканалам ABC, NBC, BBC и RTE. Также он будет доступен на...