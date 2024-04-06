Названы песни и альбомы Rammstein, которые нужно обязательно переслушать Критик Бабичев: венцом дискографии Rammstein стали альбом Mutter и песня Du Hast

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Тилль Линдеманн

Лучшим альбомом немецкой метал-группы Rammstein, отпраздновавшей 30-летний юбилей в январе, является Mutter, который практически целиком состоит из хитов, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. В сборник вошли такие композиции, как Ich Will, Sonne, Feuer Frei!, Mein Herz Brennt и другие. Кроме того, Бабичев отметил песни Deutschland и Ausländer, выпущенные в рамках седьмого студийного альбома коллектива.

Так как дискография для 30 лет приличная — Mutter (2001 год) (диск практически полностью составлен из хитов: Ich Will, Sonne, Feuer Frei!, Mein Herz Brennt и т. д.). И давайте назову что-нибудь из последнего — безымянный альбом, который называют Rammstein, со спичкой на обложке. Треки Deutschland, Ausländer, — сказал критик.

Бабичев добавил, что седьмой альбом Rammstein записывался совместно с белорусским оркестром. Для этого группа приезжала в Минск. Критик отметил, что до начала специальной операции вокалист Тилль Линдеманн неоднократно приезжал и в Россию, и в Белоруссию.

Кроме того, стоит отметить пластинку Sehnsucht с одноименным хитом и визитной карточкой группы — Du Hast. И отдельно стоит упомянуть композиции Seeman, Rosenrot и Sonne, — заключил он.

Вместе с этим Бабичев назвал лучшее выступление в истории немецкого музыкального коллектива. По его мнению, им является концерт «Rammstein: Париж».