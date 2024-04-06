«Смотреть обязательно»: назван лучший концерт рок-группы Rammstein Музкритик Бабичев: концерт «Rammstein: Париж» стал лучшим в истории группы

Фото: Malte Krudewig/dpa/Global Look Press

Солист Rammstein Тилль Линдеманн

Концерт «Rammstein: Париж» является лучшим в истории немецкой группы, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Коллектив был основан в Берлине в 1994 году, в январе текущего года группа отметила 30-летний юбилей.

Я бы посоветовал посмотреть фильм, который сделан специально для кинотеатров — «Rammstein: Париж». Это концерт 2012 года, но вышел он на большие экраны в 2017-м. Такие концерты, с такими номерами нужно обязательно смотреть, конечно, с хорошим звуком, в хорошем качестве, — сказал собеседник.

По словам эксперта, стоит отметить и концертный альбом Live aus Berlin, он был записан в 1998-м. Также можно обратить внимание на сборник Völkerball, выпущенный в 2006 году.

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