«Яндекс.Музыка» начала «рекомендовать» песни ушедших из России артистов РБК: новые песни ушедших из России артистов появились в «Яндекс.Музыке»

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Пользователи стримингового сервиса «Яндекс.Музыка» начали видеть среди рекомендуемых треков новые композиции артистов лейблов, прекративших сотрудничество с Россией после начала спецоперации на Украине, передает РБК. Как пишет издание, такие песни распространяются с официальными обложками, но без указания лейбла, а в информации об источнике указано, что трек загрузил пользователь.

По информации издания, к 11 января 2024 на сервисе обнаружили, в частности, песни из новых альбомов «Zeit» рок-группы Rammstein, «Rush!» победителей Евровидения — 2021 Måneskin, «Harry’s House» английского певца Гарри Стайлза и другие. Отмечается, что все они вышли после 24 февраля 2022 года.

В то же время, как пишет издание, используя поиск по всей библиотеке «Яндекс.Музыки», найти эти песни невозможно. В пресс-службе сервиса отметили, что возможность загружать музыку самостоятельно появилась еще в 2017 году, при использовании этого механизма компания работает «строго в рамках законодательства и полностью выполняет обязательства перед правообладателями».

Ранее национальный совет Латвии по электронным СМИ закрыл в стране доступ ко всем порталам, связанным с «Яндексом», сообщил председатель совета Ивар Аболиньш. По его словам, в будущем будет закрыт доступ и к сервису «Яндекс.Музыка» с подкастами и иными медиапродуктами, поскольку там публикуются россияне, находящиеся под санкциями.