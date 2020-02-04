https://static.news.ru/photo/2bfab082-4769-11ea-bc21-fa163e074e61_660.jpg Лиам Галлахер Фото: Mattias Hansson/Tt/Global Look Press

Британский музыкант Лиам Галлахер заявил, что его брат и коллега по коллективу Oasis Ноэл отклонил предложение возродить группу за £100 млн.

Галлахер написал в Twitter, что артистам обещали крупную сумму, если они снова отправятся в тур.

Всё ещё недостаточно для жадной души, — написал певец.

Weâve been offered 100 million pounds for a tour still not enough for the greedy soul oh well stay young LG — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 3, 2020

Перед этим музыкант написал, что в то время, как реюнион мог бы обогатить Ноэла, для него самого деньги важны, так как он находится «в отчаянном положении».

Как писал NEWS.ru, Лиам Галлахер заявил, что не отказался бы записать титульную песню для нового фильма о Джеймсе Бонде.