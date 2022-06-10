«Как уж на сковородке»: певец Осин раскритиковал действия Гребенщикова

Фото: Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Гребенщиков

Певец Ян Осин раскритиковал знаменитого российского рок-музыканта Бориса Гребенщикова за его отречение от помощи Украине, сообщает «Царьград». По мнению Осина, лидер группы «Аквариум» отказался от своих действий, когда «запахло жареным».

Эти ребята — как ужи на сковородке. Как жареным запахло — может, какое-то уголовное дело за поддержку украинских действий им засветило, они тут же заявили, что, мол, ни при чём. Шевчук отказался давать показания, Гребенщиков утверждает, что у него таких денег не было, — сказал он.

По мнению Осина, прошло время и Гребенщиков отрёкся от своих слов и действий, что является трусливой позицией.

Борис Гребенщиков ранее назвал бредом сообщения СМИ о том, что он перевёл €12 млн с концерта в Берлине на помощь Украине. По его словам, таких денег он никогда не зарабатывал, а журналисты, сообщившие об этом, не способны проверять поступающую информацию.

До этого музыкант резко высказался о российских коллегах, которые не покинули родину, а стали принимать участие в патриотических концертах. Он заявил, что «эти люди» продают свою совесть «ради приятных бонусов» и для того, чтобы угодить правителям. Простых россиян Гребенщиков также обвинил в продажности и намерении подстраиваться под власть, чтобы получить от неё деньги и другие блага.