Грушинский фестиваль в 2020 году пройдет онлайн

https://static.news.ru/photo/67147ab2-a0e8-11ea-b7de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Грушинский фестиваль/vk.com

Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, известный как Грушинский фестиваль, пройдёт в 2020 году в режиме онлайн. Он состоится в традиционные сроки с 2 по 5 июля.

Мероприятие пришлось перенести в Сеть из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса, сообщили организаторы. В рамках события будет проведён традиционный большой конкурс авторской песни под председательством Александра Городницкого.

В создавшейся ситуации фестиваль пройдет в новом формате и будет называться «47 Интерактивный международный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, посвящённый 75-летию Великой Победы», — говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства региона Александр Фетисов заявил, что онлайн-формат может расширить географию участников, которые в дальнейшем смогут побывать на празднике музыки, когда он будет проходить в привычном режиме.

Как писал NEWS.ru, музыкальный фестиваль «Рок над Волгой» отложили на неопределённый срок из-за пандемии. Мероприятие должно было состояться 27 июня в Самаре на стадионе «Самара Арена».