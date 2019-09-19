https://static.news.ru/photo/4b5f43da-dae4-11e9-972d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vit Simanek/Global Look Press

Группа Metallicа признана коллективом, гастроли которого принесли ему рекордные суммы денег от продажи билетов.

Об этом говорят результаты исследования Pollstar. С 1982 года группа заработала с продажи билетов на концерты $1,4 млрд. По этому показателю коллектив обгоняет группы Guns N’ Roses и AC/DC.

Как передаёт NME , Metallicа продала 22,1 млн билетов. За время своего существования группа дала концерты в 48 странах на всех континентах.

По мнению барабанщика Metallicа Ларса Ульриха, залог успеха коллектива — высокое качество музыки. В данный момент проходит новое турне группы — WorldWired. На концерты в рамках тура уже продано 4,1 млн билетов.

Ранее News.ru писал о том, что американская рок-группа Metallica сыграла песню Виктора Цоя «Группа крови». Это произошло во время концерта на стадионе «Лужники» в Москве.