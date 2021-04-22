Feduk снял свою девушку в новом романтическом клипе

https://static.news.ru/photo/66e8fc88-a3f9-11eb-9f60-96000091f725_660.jpg Фото: FEDUK/youtube.com

Российский певец Feduk представил новый клип со своей девушкой Сашей Новиковой в главной роли. Романтическое видео было снято на песню «Водолей» из альбома «ЙАЙ».

Музыкант поёт о любви и одиночестве. Режиссёру удалось уловить меланхоличное настроение — пейзажи сменяются кадрами с молодыми людьми.

Она появляется и исчезает, словно видение и мечта, возвращающая героя к жизни. Съёмки видео прошли в живописной локации, на руинах Ликии в Турции, что делает его ещё более романтичным, — отмечается на официальной странице исполнителя на YouTube.

В качестве продюсера клипа выступила группа Cream Soda, известная по трекам «Плачу на техно», «Никаких больше вечеринок». Она принимала участие в записи альбома «ЙАЙ».

Ранее сообщалось, что cотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве возбудили административное дело против рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков в клипах «Розовое вино — 2» и Family (ч. 4 ст. 6.13 КоАП РФ).