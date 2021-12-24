Агутин и Jony перепели друг друга, Элджей, Монеточка: музыкальные новинки

Прошедшая музыкальная неделя порадовала неожиданными релизами. В обзоре новинок недели социальной сети «ВКонтакте» есть сразу два кавера — на трек Jony «Ты беспощадна» в исполнении российского певца Леонида Агутина, а также на трек самого Агутина «На сиреневой луне» в исполнении Jony. Кроме того, в числе свежих релизов оказались Монеточка, Элджей, «Пошлая Молли». NEWS.ru на основе обзоров социальной сети «ВКонтакте» рассказывает подробнее о музыкальных новинках недели.

Леонид Агутин — «Ты беспощадна»

Певец Леонид Агутин перепел хит российского исполнителя Jony «Ты беспощадна», изменив темп песни на более быстрый. Знакомые всем строки в исполнении Агутина зазвучали по-новому, и трек попал в обзор новинок ВК. При этом в топе свежих релизов также можно заметить агутинский хит «На сиреневой луне» в исполнении Jony. Музыканты провели эксперимент, обменявшись песнями разных поколений.

Критики и фанаты уже успели оценить представленные артистами каверы. Поклонники остались довольны треками, а экспертам показалось, что в них «маловато музыки».

Сделать кавер Агутина, который сам по себе выглядит как кавер, — смело и дурашливо. Джахид сделал, и это звучит как самобытная версия а-ля Jony — неплохой результат, хотя музыки тут маловато. В обратку Агутин сделал кавер песни «Ты беспощадна» (даже не выходивший синглом, а из альбома «Небесные розы»), бодрый и попсовенький. Всё на стиле, никто не потерял, а сотрудничество мейджоров Warner и Atlantic даже порадовало. Я бы назвал эксперимент удачным. А по музыке слушать тут нечего, увы, — поделился мнением с NEWSmuz критик Гуру Кен.

Монеточка — «Шаганэ»

Среди музыкальных новинок недели можно также обнаружить трек певицы Монеточки «Шаганэ». В композиции исполнительница рассуждает о своём отношении к навязанным шаблонам общества. В тексте песни Монеточка говорит, что она «не Шаганэ, а хулиган есенинский».

Я очень долго шла к тому, чтобы написать эту песню! Я посвящаю её своим дорогим девчонкам и всем, кто уважает их! — написала певица на своей странице в Instagram.

К треку «Шаганэ» артистка также выпустила клип. В комментариях пользователи отметили, что «это новый хит». Также юзеры поинтересовались у Монеточки, когда ожидается новый альбом. Но певица пока сохраняет интригу.

Элджей и «Пошлая Молли» — «Чупа Чупс»

Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) записал совместный трек с украинской группой «Пошлая Молли», чем удивил своих фанатов. Песня называется «Чупа Чупс», она также оказалась в обзоре новинок ВК. В композиции артисты сравнивают современный мир со свалкой, называя людей «детьми киберпанк».

Музыканты также выпустили к новому треку клип. Фанаты в комментариях подчеркнули, что «У Лёши не бывает плохих треков».