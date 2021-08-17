Монеточка не явилась в суд по иску Костюшкина о плагиате

Чкаловский суд Екатеринбурга 17 августа перенёс на 2 сентября рассмотрение иска российского певца Станислава Костюшкина к коллеге по цеху Елизавете Гырдымовой (Монеточке), так как последняя не явилась на заседание, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на помощника председателя инстанции Екатерину Синицкую.

17 августа на первом слушании присутствовали два адвоката Костюшкина, подавшего иск по защите авторских прав — о незаконном использовании произведения, а представителей ответчицы не было. Синицкая подчеркнула, что первое извещение, направленное Гырдымовой, вернулось в суд с отметкой, что оно не вручено «по неизвестной причине». В связи с этим певице будет направлено повторное извещение.

В июле 2021 года концертный директор российского певца Стаса Костюшкина, известного по выступлениям в группе «Чай вдвоём», Сергей Комиссаров подтвердил, что музыкант подал в суд на Монеточку. Исполнитель обвинил коллегу в плагиате и потребовал от неё компенсации в 900 тысяч рублей. Речь идёт о её песне «Мама, я не зигую». Костюшкин уверен, что композиция очень похожа на его хит «Женщина, я не танцую», которую Монеточка якобы просто украла, а потом изменила.

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