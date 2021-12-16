Агутин раскрыл правду о гонорарах артистам за новогодние «огоньки»

Леонид Агутин рассказал, сколько платят звёздам за участие в новогодних «огоньках». Оказывается, артисты вообще не получают за это денег, о чём певец сообщил в Instagram, отвечая на вопрос поклонника.

Агутин признался, что вообще не смотрит телевизор, у него его даже нет.

Не хотите смотреть «огоньки», не смотрите. В Интернете есть всё, что хотите. Я не смотрю, но участвую. Потому что их смотрят миллионы! Потому что тысячи артистов мечтают туда попасть. Потому что я призван на эту службу, которая ни денег, ни, уже давно, славы никакой не приносит, только отбирает время. Но я по-прежнему здесь, дабы Бога не гневить. Повезло — терпи, как говорится, — написал певец.

Впрочем, уточняет KP.RU, артист явно лукавит насчёт того, что «огоньки» якобы «ничего не приносят». По мнению издания, это самые рейтинговые концертные эфиры года, в которые отбирают «лучших из лучших».

Оказаться в новогоднем эфире для артиста престижно и важно для поддержания своей накопленной популярности у взрослой аудитории, — пишет газета, добавив, что нет в шоу-бизнесе такого артиста, который отказался бы от съёмок в новогоднем шоу.

Ранее NEWS.ru писал, что каждый раз новогодние музыкальные программы вызывают всё большее недовольство россиян, считающих этот формат пережитком советского прошлого. Зрители жалуются на однообразность шоу и стандартный набор звёзд.