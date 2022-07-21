В Москве женщина протащила на поводке котенка по полу магазина

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Женщина, протащившая котенка на поводке по магазину на юго-востоке Москвы, бросила питомца после того, как очевидцы вызвали полицию. Инцидент произошел накануне в столичном районе Люблино. Как передает РЕН ТВ, неравнодушные покупатели сделали девушке замечания, однако та проигнорировала их и продолжила волочить громко мяукающего питомца за собой.

Взволнованные клиенты магазина вызвали правоохранителей, угрожая москвичке ответственностью за жестокое обращение с котенком. Девушка не стала дожидаться приезда полицейских и, бросив поводок и животное, ушла в неизвестном направлении.

Ранее в Тюмени женщина бросила свою таксу с парализованными задними лапами в ветеринарной клинике из-за дорогостоящей операции. Неравнодушные жители России собрали на лечение животного почти миллион рублей.