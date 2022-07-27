В Москве белка самостоятельно освободилась от пластикового кольца

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Белка из парка Царицыно, которую на протяжении всего дня искали волонтеры, смогла снять с себя кольцо от пластиковой бутылки самостоятельно, пишет Telegram-канал SHOT. По его сведениям, активисты хотели освободить животное из плена, но ему удалось высвободиться самому.

Белку, у которой на морде было кольцо от бутылки, заметили посетители парка. Они сразу же кинули клич в социальных сетях и очень боялись, что животное просто не сможет поесть. Однако примерно через четыре часа белка сама смогла скинуть «намордник» и снова может принимать угощения от гостей Царицыно.

Ранее в Красноярском крае ветеринары смогли спасти белого мишку, у которого во рту застряла банка сгущенки. В итоге банку удалось вытащить из пасти животного, медведица осталась жива. Ее уже выпустили в естественную среду обитания, дав ей с собой запас рыбы: дело в том, что животное очень истощено и не может охотиться самостоятельно.