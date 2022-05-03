В московской синагоге сообщили об отъезде главного раввина столицы

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт уехал из российской столицы, сообщил директор программ столичной синагоги Александр Каргин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». По его словам, отъезд Гольдшмидта не связан с ситуацией вокруг Украины, о своей позиции по этому вопросу главный раввин Москвы не заявлял.

Он (Гольдшмит. — NEWS.ru) вчера опубликовал письмо, в котором заявил о том, что он перекладывает временно исполнение обязанностей главного раввина Московской хоральной синагоги на другого человека в связи с болезнью отца. Он в ближайшее время не будет в Москве, — сказал Каргин.

Он добавил, что Московская хоральная синагога продолжает свою работу в штатном режиме, всё остальное руководство синагоги в столице.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что Гольдшмидт покинул Россию из-за военной операции на Украине.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил лишить государственных наград примадонну российской эстрады Аллу Пугачёву, её супруга и пародиста Максима Галкина, а также актрису Чулпан Хаматову, которые уехали из России и выступили против военной операции на территории Украины. Он подчеркнул, что такое решение было бы правильным с этической точки зрения, однако принять его может только Министерство культуры.