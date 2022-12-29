В квартире на севере Москвы при пожаре погиб ребенок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После тушения пожара в квартире на улице 800-летия Москвы в столице обнаружено тело 6-летнего ребенка, сообщила прокуратура Москвы. Отмечается, что мать ребенка госпитализирована. Тимирязевская межрайонная прокуратура занимается установлением обстоятельств гибели несовершеннолетнего.

По предварительной информации, после тушения пожара в квартире жилого дома на улице 800-летия Москвы обнаружено тело мальчика 2016 г.р., — указано в сообщении.

29 декабря Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели троих детей при пожаре в поселке Маркова Иркутской области. Спастись удалось только 15-летней девочке, которая оставалась в доме за старшую. Пожар вспыхнул в жилом частном двухэтажном доме в микрорайоне Березовый.

Ранее пресс-служба регионального МЧС сообщала, что при пожаре в частном доме в поселке Маркова Иркутской области удалось спастись женщине с ребенком. Площадь пожара составила 72 кв. м.