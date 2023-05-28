В столичном парке «Зарядье» загорелся трехэтажный ресторан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В парке «Зарядье» в центре Москвы загорелся одноименный трехэтажный ресторан, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Москве. По данным ведомства, общая площадь возгорания составила 5 кв. м. Пожарным удалось оперативно потушить огонь. По предварительным данным, пострадавших нет.

В 11:04 пожар в трехэтажном здании в парке «Зарядье» полностью ликвидировали. Площадь составила 5 кв. м. Сведения о пострадавших не поступали, — рассказали в МЧС.

По данным Telegram-канала «112», во время пожара из здания были эвакуированы около 50 человек. Как сообщает Mash, причиной возгорания стали кабели в вентиляционном коробе.

Накануне на территории столичного рынка «Садовод» произошел пожар. Площадь возгорания составила 50 кв. м. Пожарные установили, что возгорание произошло на третьем этаже рынка, огнем были охвачены три павильона. Пожар удалось оперативно потушить. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в подмосковном Одинцово горел строительный рынок «Акос». Первоначально площадь пожара составляла 500 кв. м, затем она разрослась более чем вдвое — до 1200 кв. м.

В поселке Тельмана Ленобласти произошел пожар на территории склада с палетами. Огонь распространился на площади в 3200 кв. м. Возгоранию был присвоен второй ранг, в его тушении задействовали пять пожарных расчетов.