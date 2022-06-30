Генерал МВД Мельников получил семь лет тюрьмы за мошенничество

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Александр Мельников

Хамовнический суд Москвы приговорил к семи годам колонии и штрафу в 30 млн рублей генерал-майора МВД Александра Мельникова. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, он пытался получить взятку в 100 млн рублей за прекращение уголовного дела против бизнесмена. В отношении генерала было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Суд признал виновным Мельникова <...> и назначил наказание в виде семи лет колонии строгого режима, — сказала собеседница агентства.

Следственный комитет России задержал Мельникова в сентябре 2019 года за покушение на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, генерал вместе с подельниками предложил предпринимателю свою помощь, хотя в действительности никак не мог повлиять на ход дела. Представитель МВД заверил потерпевшего, что сможет помочь ему избежать уголовной ответственности.

Ранее с поличным в одном из столичных баров прямо во время получения взятки были задержаны еще три подельника генерала.