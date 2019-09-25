https://static.news.ru/photo/13f00410-df95-11e9-a55c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следственный комитет России задержал генерала МВД России Александра Мельникова за покушение на мошенничество в особо крупном размере. По данным ведомства, он вымогал 100 млн рублей у бизнесмена, который проверялся на причастность к совершению преступления.

В Басманный суд поступило ходатайство о заключении его под стражу. По версии следствия, генерал вместе с подельниками предложил предпринимателю свою помощь, хотя в действительности никак не мог повлиять на ход дела. Правоохранитель заверил потерпевшего, что сможет помочь ему избежать уголовной ответственности, передаёт РЕН ТВ .

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника железнодорожной станции Новосибирск-Главный. По данным следствия, он вымогал деньги с представителя частной фирмы за то, чтобы компанию не проверяли на соответствие правилам перевозок, и за общее покровительство, писал News.ru.