https://static.news.ru/photo/eec065d2-df9d-11e9-8691-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Три подельника подозреваемого в вымогательстве генерала МВД Александра Мельникова были задержаны в Москве в конце августа. Их удалось поймать с поличным в одном из столичных баров прямо во время получения взятки.

Мельников, Викол, Фролов и Виков разработали преступный план, целью которого было вымогательство у потерпевшего предпринимателя Панюшкина 100 млн рублей за якобы непривлечение его к уголовной ответственности по делу о мошенничестве, — сообщил источник «Интерфакса».

По его словам, деньги должны были передать в два этапа. Во время одного из них и произошло задержание.

Ранее News.ru писал, что Следственный комитет России задержал генерала МВД России Александра Мельникова за покушение на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, генерал вместе с подельниками предложил предпринимателю свою помощь, хотя в действительности никак не мог повлиять на ход дела. Правоохранитель заверил потерпевшего, что сможет помочь ему избежать уголовной ответственности.