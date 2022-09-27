Стало известно, кто из военнообязанных москвичей может выехать за границу Заместитель военкома Москвы напомнил о праве имеющих бронь граждан выезжать за границу

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Военнообязанные москвичи, забронированные работодателем, имеют право на свободное перемещение по стране и выезд за границу, заявил заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев. По его словам, которые приводит ТАСС, соответствующие документы оформляются военным комиссариатом заблаговременно, до объявления мобилизации.

Если гражданин забронирован на своем предприятии и выполняет задачи в интересах государства, он имеет право свободно передвигаться как по стране, так и выезжать за границу, — сказал Локтев.

Ранее Локтев уточнил, что мобилизационные мероприятия в Москве планируется завершить в установленные сроки, однако не назвал их, заявив, что доступ к этим данным ограничен. Он добавил, что жалобы мобилизованных по ошибке рассматриваются незамедлительно по телефону горячей линии правительства Москвы.

В свою очередь адвокат Павел Чиков сообщил, что военкоматы стали выдавать не годным к военной службе справки, позволяющие выезжать с места жительства, в том числе за границу. В тексте справки указано, что ее владелец не подлежит призыву на военную службу по мобилизации и не ограничен в праве выезда с места жительства или регистрации. Речь идёт о лицах, не подлежащих мобилизации по состоянию здоровья, так называемой категории Д.