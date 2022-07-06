СКР направил в суд ходатайство о заочном аресте политолога Пивоварова

Фото: Филипп Киреев/ТАСС

Юрий Пивоваров

Следственный комитет России обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте политолога Юрия Пивоварова, сообщает ТАСС. Он обвиняется в крупной растрате и в настоящее время находится в международном розыске.

В суд поступило ходатайство следствия об избрании Пивоварову Ю. С. меры пресечения в виде заочного ареста по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере), — сказали в пресс-службе суда.

Согласно ходатайству, политолог должен быть помещен под стражу сроком на два месяца со дня его экстрадиции или задержания в России.

В последние годы Пивоваров является научным руководителем Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН. Ранее он рассказал СМИ о том, что его обвиняют в трудоустройстве двух человек, которые получали зарплату, не выходя при этом на работу. По данным правоохранительных органов, им было выплачено в общей сложности полтора миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-директора департамента Внешэкономбанка Ильгиза Валитова. Он находится в международном розыске по обвинению в растрате порядка 10 млрд рублей.