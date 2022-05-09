Путин высоко оценил парад Победы на Красной площади

Президент РФ Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин высоко оценил качество подготовки и проведения парада Победы на Красной площади, передаёт РИА Новости слова командовавшего парадом генерала российской армии Олега Салюкова. Главнокомандующий Сухопутных войск отметил, что подготовка к мероприятию велась с декабря 2021 года, а также поблагодарил и похвалил военных, принимавших участие в торжественном мероприятии.

Верховный главнокомандующий поблагодарил, дал высокую оценку, думаю, что это справедливо — и высокая оценка для ребят и в пешей колонне, и в механизированной, — заявил он.

Салюков отметил, что погодные условия на девяти аэродромах, задействованных для проведения парада, могут разительно отличаться от тех, что наблюдаются в черте города. По словам главкома, несмотря на отсутсвие воздушной части, то, что удалось провести, «уже впечатляет».

Парад в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на Красной площади завершился, в нём приняли участие 11 тысяч военнослужащих. За несколько минут до начала парада на Красную площадь прибыл Путин. После завершения мероприятия президент по традиции отправился в Александровский сад, где возложил венок к могиле Неизвестного Солдата, почтив память погибших в годы ВОВ.

В ходе торжественной речи на параде Победы глава государства поздравил военнослужащих с 9 Мая и напомнил, что защита родины всегда священна. Он также в очередной раз подчеркнул, что Россию «вынудили дать упреждающий отпор агрессии» НАТО, и назвал решение о начале военной спецоперации на Украине «своевременным и единственно правильным». По словам Путина, сейчас российские военные сражаются «за наших людей в Донбассе» бок о бок с ополченцами на своей земле, обеспечивая тем самым и безопасность России.