Стало известно, к каким данным был доступ у обвиняемого ФСБ в госизмене Представитель «Промтехнологии»: обвиняемый в госизмене Кича не допускался к секретным сведениям

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Бывший замначальника испытательной лаборатории оружейного завода «Промтехнология» Дмитрий Кича, арестованный по обвинению в госизмене, не имел доступа к секретной информации, сообщил ТАСС представитель предприятия. Собеседник отметил, что со стороны руководства завода не возникало нареканий к работе Кичи, запросов от следствия не поступало.

Допуска ни к секретной информации, ни к сведениям у сотрудника не было, — сообщил представитель завода.

Ранее следователи ФСБ предъявили Киче обвинение в государственной измене в пользу зарубежных стран. Лефортовский суд Москвы заключил его под арест. Он помещен в СИЗО «Лефортово». В случае доказательства вины Киче может грозить до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Московский завод «Промтехнология» занимается выпуском охотничьих и спортивных винтовок.

Ранее Госдума приняла поправки, предполагающие ужесточение наказания по статье о госизмене до пожизненного срока. Один из авторов инициативы, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что считает пожизненное заключение адекватным и справедливым наказанием за предательство.

17 апреля Мосгорсуд приговорил журналиста Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к 25 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене, распространении фейков о российской армии и руководстве нежелательной организацией. Адвокат осужденного Мария Эйсмонт сообщила, что защита будет обжаловать приговор.