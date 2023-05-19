Мужчина разгромил агитпункт службы по контракту на севере Москвы

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В Москве молодой человек напал на волонтеров, проводивших агитацию за службу по контракту в российской армии. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», мужчина разгромил стойку пункта агитации и раскидал информационные брошюры.

Издание уточняет, что инцидент произошел возле выхода со станции метро «Савеловская» на севере Москвы. По словам очевидцев, прохожий подошел к волонтерам, сломал стойку и раскидал агитационные брошюры с информацией о службе по контракту.

На место прибыли полицейские, которые задержали молодого человека.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам набора на военную службу по контракту рассказал, что с 1 января 2023 года по сегодняшнее число в Вооруженные силы России на контракт и в рамках добровольных формирований приняты свыше 117 тысяч человек. В Совбезе отметили, что набор по контракту проходит очень неплохими темпами.

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10 мая президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.