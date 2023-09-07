Baza: москвичка нашла у детской площадки американский пистолет

Фото: shutterstock.com

Прохожая в Москве случайно наткнулась на настоящий пистолет, который кто-то выбросил в урну для мусора у детской площадки, сообщает Baza. Как отмечается, инцидент произошел у дома на улице Бориса Пастернака в Рассказовке. Сейчас находку изучают в полиции.

Женщина выбрасывала мусор <...> и краем глаза заметила в мусорке пистолет, похожий на американскую модель кольта. Проверять, боевой он или нет, прохожая не стала — она вызвала полицию, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дети на юге Москвы играли с пистолетом Макарова, найденным во дворе жилого дома. Это заметили взрослые и сообщили в полицию. У оружия отсутствовал магазин. По предварительным данным, он был пневматическим, но такие часто переделывают в боевое.

В Перми, предположительно из пневматики, 15-летнему мальчику выстрелили в ухо на спортивной площадке. По словам матери ребенка, пуля пробила капюшон кофты, и если бы он не успел повернуть голову, патрон попал бы ему в глаз. В полиции края заявили о начавшейся проверки.

До этого шестилетний мальчик в Красноярске выстрелил из пневматического пистолета в восьмилетнюю девочку в песочнице. Пуля попала школьнице в ногу. Ее увезли в больницу, но после осмотра отпустили.