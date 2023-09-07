В Перми 15-летний мальчик получил пулю в ухо на спортплощадке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Перми 15-летнему мальчику выстрелили в ухо на спортивной площадке, сообщила в беседе с 59.RU мать пострадавшего. По ее мнению, в сына могли выстрелить из пневматики.

Внезапно что-то просвистело, потом почувствовал боль, жжение. Схватился за ухо, после чего друзья сказали, что из уха идет кровь. Тут же на полу увидели пулю. У него был сильный испуг. Сейчас все хорошо. Гулять туда больше не ходит, — рассказала мама подростка.

По данным 59.RU, инцидент произошел 31 августа. По словам родительницы мальчика, пуля пробила капюшон кофты, и если бы он не успел повернуть голову, патрон попал бы ему в глаз. В полиции Пермского края заявили, что по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Красноярске шестилетний мальчик выстрелил из пневматического пистолета в восьмилетнюю девочку во время игры в песочнице. Пуля попала школьнице в ногу, она была госпитализирована и после осмотра отпущена на амбулаторное лечение. В Сети появилось видео с моментом произошедшего. О мотивах поступка несовершеннолетнего не сообщается.