Ночной велофестиваль прошел в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский ночной велофестиваль

Ночной велофестиваль завершился в Москве. Любители велосипедного спорта преодолели дистанцию в 20 км. Мероприятие приурочили ко Дню московского транспорта.

Велопрогулка прошла по самым живописным набережным столицы. Маршрут велосипедистов начинался от Суворовской площади и заканчивался на Болотной. На финише участников ждал фейерверк. Желающие могли перекусить в фуд-кортах и сделать памятные фотографии.

Дресс-кодом мероприятия была «неоновая вечеринка». Некоторые велосипедисты облачились в флуоресцентную одежду и украсили свои велосипеды светоотражателями. Подробнее о мероприятии — в фотоматериале NEWS.ru.