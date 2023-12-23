Ливневый снег, гололед: погода в Москве 24–25 декабря Гидрометцентр объявил «желтый» уровень опасности из-за погоды в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва и Подмосковье, а также практически вся территория Центрального федерального округа столкнутся с непогодой в текущие выходные. Что говорят в Гидрометцентре, какая погода будет в Москве 24–25 декабря, ждать ли новых погодных аномалий на следующей неделе?

Какая погода установилась в Москве

Циклон принес в Москву теплую и влажную погоду и дождь со снегом. Гидрометцентр РФ объявил в ЦФО, включая Москву и Подмосковье, «желтый» уровень погодной опасности: ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду и ливневый снегопад.

Синоптик Михаил Леус отметил, что Москва «обошлась» без анонсированного ранее рекорда низкого атмосферного давления. Тем не менее погода остается пасмурной.

«К восьми часам утра столбики барометров опустились до отметки 732,8 мм рт. ст., после чего начался рост атмосферного давления. Таким образом, устояло достижение 1971 года, составляющее 723 мм рт. ст.», — написал специалист погодного центра «Фобос» в своем Telegram-канале.

Температура воздуха в субботу в Москве удерживалась на уровне +1 градуса. Но с наступлением ночи начинает холодать.

Серьезных пробок на дорогах столицы вечером 23 декабря не наблюдается: «Яндекс» оценил загруженность улиц в два балла.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чего ожидать от погоды москвичам в воскресенье

24 декабря похолодание продолжится, однако не будет слишком сильным: по оценке службы Foreca, столбики термометров не опустятся ниже –3 градусов. Однако с утра начнется сильная метель. Похолодание при этом покроет дороги и тротуары гололедом.

В Москве и Подмосковье предупреждение Гидрометцентра о метели действует с 21:00 23 декабря до 21:00 24 декабря, о гололедице — до вечера 25 декабря. По данным «Метеоновостей», самые сильные осадки следует ожидать в восточных и северных районах столицы.

Ждать ли погодных аномалий на последней неделе 2023 года

По оценкам синоптиков, на большей части территории России, в том числе в Москве и Подмосковье, сохранится температурная аномалия. Атлантический циклон принес в центральные регионы РФ и даже дальше большое количество тепла, подняв температуры на 6–8 градусов выше климатической нормы. На юг России вновь пришли шторма и обильные осадки.

Температура выше климатической нормы сохранится в Москве и на последней неделе 2023 года. При этом снегопад, который начнется в воскресенье, не прекратится до Нового года.

Читайте также:

Аномальные морозы или лужи? Погода в Москве и Петербурге на Новый год

Синоптик Цыганков спрогнозировал аномалию в большинстве регионов России

Когда и почему в Москве закроют участок оранжевой ветки метро, что делать