Электричка насмерть сбила двух подростков на станции Щербинка в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Две несовершеннолетние девушки погибли под колесами электрички на станции Щербинка в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Вблизи станции «Щербинка» поездом № 6369 сообщением «Царицыно — Львовская» смертельно травмированы двое несовершеннолетних. <...> Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), — говорится в сообщении.

Иных подробностей не приводится.

По информации СК, трагедия произошла вечером 19 мая. Следствию предстоит изучить условия проживания и обучения погибших.

Ранее сообщалось, что в Одинцовском районе Подмосковья на железнодорожной станции Отрадное электричка сбила человека на путях. В связи с аварией движение поездов на МЦД-1 из Одинцово в Москву было временно остановлено.

Также стало известно, что в Московской области около железнодорожной станции Булатниково поезд сбил 13-летнего мальчика. Подросток получил серьезные травмы. Он был госпитализирован в Морозовскую детскую больницу в Москве. Экстренные службы вызвал очевидец, который находился недалеко от места происшествия.