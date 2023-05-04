Поезд сбил человека на станции Отрадное В Подмосковье на станции Отрадное электричка сбила человека

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Одинцовском районе Подмосковья на железнодорожной станции Отрадное электричка сбила человека на путях, сообщает в своем Telegram-канале агентство «Москва». Подробности о состоянии пострадавшего не приводятся. Уточняется, что в связи с аварией движение поездов на МЦД-1 из Одинцово в Москву было временно остановлено. В Сети появились кадры скопления людей на платформе «Сколково».

9 марта сообщалось о задержке в пути поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за инцидента с человеком, попавшим под электричку, следующую из аэропорта Домодедово в Москву. В тот же день в Свердловской области грузовой поезд насмерть сбил 83-летнюю пенсионерку. Трагедия произошла утром на станции Юшала Тугулымского городского округа на 2060-м км.

25 февраля в Московской области около железнодорожной станции Булатниково поезд сбил 13-летнего мальчика. Подросток получил серьезные травмы. Он был госпитализирован в Морозовскую детскую больницу в Москве. Экстренные службы вызвал очевидец, который находился недалеко от места происшествия.