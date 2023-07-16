Автобус сбил человека на севере Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автобус сбил человека на севере Москвы, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. Уточняется, что спасатели достали пострадавшего и передали его медикам. Телеканал отмечает, что водитель поздно заметил пешехода и не успел затормозить.

[Человек] переходил дорогу, поздно заметил, а автобус просто так не остановишь, и получилось столкновение. На пешеходном переходе шел быстрым шагом, — сказал водитель.

Водитель добавил, что пострадавшим был пожилой мужчина, он получил многочисленные травмы.

Ранее в подмосковных Химках 15-летний подросток угнал автомобиль у отца, после чего врезался в автобусную остановку. В результате происшествия пострадали четверо рабочих, которые занимались ремонтом. Двоим из них потребовалась госпитализация. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Краснодарском крае маршрутка, следовавшая из Симферополя в Латвию, врезалась в столб. По данным МВД, всего в результате аварии пострадали двое пассажиров. В микроавтобусе находились 14 человек. Всем пострадавшим была оказана своевременная помощь, после чего движение было восстановлено. Также на трассе Санкт-Петербург — Псков автомобиль Renault Sandero съехал в кювет и врезался в столб. За рулем находилась 60-летняя женщина, а в салоне была женщина 1930 года рождения, которая скончалась до приезда скорой помощи.