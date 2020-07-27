В Москве построят центр единоборств с зеркальными потолками и стенами

https://static.news.ru/photo/99dfb098-d01c-11ea-8f29-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

В Москве прохожие смогут с улицы наблюдать за поединками в Центре самбо и бокса, который будет возведён в «Лужниках». Для этого в здании будут смонтированы зеркальные потолки, а на стенах — наклонные отражающие панели, рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Следить за ходом тренировок можно будет также благодаря витражному остеклению, отметил он. По его словам, оригинальное архитектурное решение станет «фишкой» спортивного центра.

Глава департамента добавил, что комплекс станет не только площадкой для тренировок и подготовки спортсменов, но и центром проведения соревнований самого высокого уровня вплоть до крупнейших мировых.

Здание будет выполнено в стиле функционализма. Разработкой проекта занималось московское архитектурное бюро UNK Project.

Центр самбо и центр бокса будут функционировать независимо друг от друга. Они разместятся симметрично и будут объединены общим фасадом. У каждого сектора спортцентра предусмотрена отдельная подземная парковка, сообщает «Москва 24».

Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы, освобождён земельный участок. Возведение объекта планируется начать до конца 2020 года, а завершить возведение комплекса предполагается к 2022 году.

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