В лесу штата Миссури обнаружены останки пропавшего без вести бойца MMA

Рекламный щит с поиском информации об исчезновении Дэвида Кёнига, выставленный в сентябре 2021 года в Озарке, Миссури

Останки пропавшего бойца смешанных единоборств Дэвида Кёнига были обнаружены в лесу в штате Миссури (США). На них наткнулся прогуливавшийся в данной местности мужчина. Впоследствии медицинская экспертиза подтвердила, что фрагменты тела принадлежат спортсмену, сообщает Springfield News-Leader.

Кёниг пропал без вести в феврале 2020 года. На поиски спортсмена отправилась большая группа людей, к делу были подключены детективы. Кроме того, в штате было установлено множество рекламных щитов с фотографией бойца MMA. Однако найти его удалось лишь в декабре 2021 года.

Кёниг провёл два поединка в любительских MMA. В декабре 2016 года он нокаутировал Криса Додсона за 45 секунд, а в марте 2017-го за 22 секунды разобрался с Остином Левиным.

Ранее сообщалось, что бывший боец Bellator и Professional Fighters League (PFL) Джордан Янг скончался на 28-м году жизни. Причины смерти спортсмена не называются.