В лесу штата Миссури обнаружены останки пропавшего без вести бойца MMA

В лесу штата Миссури обнаружены останки пропавшего без вести бойца MMAОстанки пропавшего бойца смешанных единоборств Кёнига обнаружены в лесу в Миссури
Останки пропавшего бойца смешанных единоборств Дэвида Кёнига были обнаружены в лесу в штате Миссури (США). На них наткнулся прогуливавшийся в данной местности мужчина. Впоследствии медицинская экспертиза подтвердила, что фрагменты тела принадлежат спортсмену, сообщает Springfield News-Leader.
Кёниг
Кёниг провёл два поединка в любительских MMA. В декабре 2016 года он нокаутировал Криса Додсона за 45 секунд, а в марте 2017-го за 22 секунды разобрался с Остином Левиным.
Ранее сообщалось, что бывший боец Bellator и Professional Fighters League (PFL) Джордан Янг скончался на 28-м году жизни. Причины смерти спортсмена не называются.