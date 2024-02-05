«Вырублю этого ублюдка»: как бой между Фьюри и Усиком оказался под угрозой

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тайсон Фьюри

Бокс — не тот вид спорта, где великие бои проходят каждую неделю. Один из таких поединков должен был состояться 17 февраля в Саудовской Аравии, но он перенесен. Что помешало Тайсону Фьюри встретиться с Александром Усиком в этом месяце, когда британец и украинец все-таки проведут бой и чем их встреча будет уникальной — в материале NEWS.ru.

За что должны драться Усик и Фьюри

Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри — один из самых ожидаемых в 2024 году. Именно эти два боксера владеют всеми чемпионскими поясами в тяжелом весе: в активе украинца титулы по версиям WBA, WBO и IBF, британец владеет оставшимся — по версии WBC, но этот пояс неформально считается самым престижным.

Абсолютных чемпионов мира в тяжелом весе не было с 1999 года, когда всеми поясами владел Леннокс Льюис. Но в то время боксерских организаций было три, поэтому тот, кто выиграет в бою Усик — Фьюри, не только станет первым за 25 лет «абсолютом», но и первым в истории боксером-тяжеловесом, кому удалось собрать все четыре основных титула. Усик также может стать первым со времен Эвандера Холифилда, кто стал бы абсолютным чемпионом как в первом тяжелом весе (до 90,8 кг), так и в супертяжелой весовой категории.

Когда Усик и Фьюри должны были драться

Разговоры об этом бое шли еще с 2022 года, кода Усик во второй раз победил Энтони Джошуа, а Фьюри, тоже повторно, нокаутировал Деонтея Уайлдера. Но с первого раза договориться о поединке не получилось — стороны разошлись в финансовых вопросах, команда британца настаивала на 80 процентах общего гонорарного фонда.

В конце концов по деньгам договориться удалось. Украинской стороне пришлось согласиться на условия, заметно уступающие тем, что будут у Тайсона Фьюри. По сообщениям СМИ, гонорар британца может составить около $115 млн, а Усик заработает чуть больше $60 млн.

Изначально «главный бой года» должен был пройти еще в декабре 2023 года, но сроки сдвинули на два месяца из-за поединка Фьюри с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Предполагалось, что Тайсон «уберет» камерунца одной левой, но бой прошел всю дистанцию, причем Фьюри побывал в нокдауне и победил раздельным решением судей. Неубедительная форма, продемонстрированная чемпионом мира, вынудила его команду перенести бой на 17 февраля.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Александр Усик

Почему сорвался бой 17 февраля

Но в намеченные сроки бой не состоится. Официальная причина — рассечение, полученное Фьюри на тренировке. В своих соцсетях британец опубликовал фото пореза над глазом. Изначально сообщалось, что бой перенесен на неопределенный срок, но вскоре появилась новая дата боя — 18 мая.

Перенос боя на три месяца — хороший момент, чтобы вбросить в медиапространство теории заговора. Дескать, Фьюри понимал, что еще не набрал нужных кондиций для победы над украинцем, поэтому нашел способ продлить себе лагерь на пару месяцев. Именно с такой теорией вышел в люди Эгис Климас, менеджер Александра Усика.

«Тайсон Фьюри — чертов трус, который сделает все, чтобы не встречаться с Усиком. Он попросил свою сучку ударить его сковородкой в бровь. Можете процитировать меня слово в слово», — сказал Климас. Он добавил, что Усик, узнав новость о переносе, «просто улыбнулся».

Состоится ли бой 18 мая — заранее не скажет никто. Тайсон Фьюри уже соскакивал со сложного для себя поединка, нарушая контракт. В 2016 году он должен был проводить реванш с Владимиром Кличко, боксеры проводили пресс-конференции, была назначена дата поединка, но Фьрюи сошел с дистанции, объяснив это депрессией и недостатком мотивации. На этот раз в качестве гарантии, что бой состоится, в контракте предусмотрен штраф за невыход на ринг: боксер, по чьей вине сорвется мероприятие, заплатит саудовским организаторам $10 млн.

Боксеры «обменялись любезностями»

После новостей о травме Фьюри и переносе боя боксеры созвонились по видеосвязи и провели совместный стрим с известным ММА-журналистом Ариэлем Хельвани. Но менеджер Усика снова обвинил Фьюри в том, что тот получил это рассечение умышленно, что это был трусливый поступок, после которого лучше завершить карьеру. На что Фьюри жестко ответил.

«Вы ноете, что мне нужно завершить карьеру, но я никуда не уйду до тех пор, пока не вырублю этого ублюдка Усика, увидимся 18 мая! И больше никогда не называйте меня трусом, я боксирую 18 лет, у меня 35 профессиональных боев, и 10 раз я поднимался с канваса. Я — двукратный чемпион мира, а вы называете меня трусом? Да я нокаутирую этого Усика, он станет бомжом, который будет на меня работать», — сказал он.

Усик же пожелал Фьюри скорейшего восстановления и заявил, что готов боксировать за звание абсолютного чемпиона мира в любой день.

Фото: TOLGA AKMEN/EPA/TASS Британский боксер Тайсон Фьюри и украинский боксер Александр Усик (слева направо) на пресс-конференции в Лондоне

Кто выиграет в бою Усик — Фьюри

Здесь мнения разделились. К примеру, в интервью NEWS.ru британский боксер Кевин Джонсон, получивший российский паспорт, выразил уверенность в победе Тайсона Фьюри.

«Кто победит? Фьюри, легко! Это очень легкий бой для Фьюри. Элементарный, как открыть и закрыть шкатулку. Может ли Усик выиграть по очкам? Это невозможно. Нереально. Я поставлю $1000 на Фьюри и поспорю с любым на деньги. Фьюри победит легко, поверьте», — сказал Джонсон.

Другой британский боксер экс-чемпион мира Энтони Джошуа, в свою очередь, отдал предпочтение Александру Усику, которому сам дважды проиграл.

«Я очень хочу посетить этот бой. Я считаю Александра феноменальным боксером. С ним работают великолепные специалисты, а это очень важно: ты настолько хорош, насколько хороша твоя команда. Я изучил его, побывав с ним на одним ринге, и считаю, что именно Усик сможет выиграть у Фьюри. У него невероятный уровень мастерства», — сказал Джошуа.

Усик к 37 годам успел провести 21 бой в профессионалах, каждый из которых выиграл, 13 из них — нокаутом. Украинец также олимпийский чемпион Лондона-2012, где на пути к золоту он прошел россиянина Артура Бетербиева, действующего чемпиона мира в профи. Тайсон Фьюри одержал 33 победы, 24 из них — досрочно, а один из его боев (с Деонтеем Уайлдером в 2019 году) завершился вничью.

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