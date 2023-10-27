Боксер сборной России назвал фаворита в бою Усика и Фьюри Джамбулат Бижамов считает, что британец Фьюри победит украинца Усика

Фото: Артем Соболев/News.ru

Александр Усик

Шансы Тайсона Фьюри победить Александра Усика можно оценить в 70 процентов, заявил NEWS.ru боксер сборной России Джамбулат Бижамов. С его точки зрения, важную роль сыграет разница в размерах соперников, рост Усика — 191 см, рост Фьюри — 206.

Выиграет Фьюри. Его габариты сыграют важную роль. Он быстрый и техничный, не такой стоячий, как Энтони Джошуа, поэтому Усику будет тяжело. Усик тоже высококлассный боксер. Нельзя говорить, что у него нет никаких шансов. Я бы оценил расклад сил 70 на 30 в пользу Фьюри. Это не односторонний поединок. Но все-таки Фьюри будет точнее бить и чаще попадать, — сказал Бижамов.

Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен пройти 23 декабря в Саудовской Аравии, на кону будут стоять все чемпионские пояса в тяжелом весе.

36-летний Усик — чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO, 35-летний Фьюри — обладатель чемпионского пояса по версии WBC. Украинец выиграл 21 бой из 21 в карьере (13 — нокаутом). У Фьюри есть одна ничья при 33 победах, 24 — нокаутом.

28 октября Фьюри проведет поединок с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.