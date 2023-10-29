Боксер Тайсон Фьюри победил экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский боксер Тайсон Фьюри одержал победу над бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе французом Фрэнсисом Нганну в поединке за специальный пояс Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает РИА Новости. Десятираундовый бой прошел в Эр-Рияде и завершился в пользу 35-летнего британца раздельным решением судей.

Тайсон Фьюри является действующим чемпионом мира по версии WBC. За время профессиональной карьеры он одержал 34 победы, еще один бой завершился ничейным результатом.

Фрэнсису Нганну 37 лет, завершившийся бой стал его дебютом в боксе. За время выступлений в ММА он одержал 17 побед, потерпел три поражения. Француз покинул UFC в статусе свободного агента, после чего подписал контракт с Professional Fighters League (PFL).

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Рой Джонс — младший заявил о готовности встретиться на ринге с российским спортсменом Федором Емельяненко. Возможный поединок Джонс-младший назвал интересным событием. Перед этим четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Емельяненко выразил желание провести поединок против одного из самых узнаваемых боксеров мира Майка Тайсона. Однако до переговоров дело не дошло, это подтвердил промоутер Боб Арум.