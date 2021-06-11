Стивенсон победил Накатилу и завоевал временный титул WBO

https://static.news.ru/photo/5ce65670-cc0f-11eb-b488-96000091f725_660.jpg Шакур Стивенсон Фото: shakurstevenson/instagam.com

Американский боксёр первого лёгкого веса Шакур Стивенсон (16-0, 8 КО) победил по очкам намибийца Джеремию Накатилу (21-1, 17 КО) и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBO на вечере бокса компании Top Rank в Лас-Вегасе.

Стивенсон доминировал на протяжении всего боя, а в четвёртом раунде отправил соперника в нокдаун. Впрочем, он не сильно старался развить успех, а временами откровенно бегал от соперника, и позволил поединку пройти всю дистанцию. Принявший массу ударов Накатила продемонстрировал при этом отличную стойкость. Теперь Стивенсон может встретиться с обладателем регулярного титула WBO Джемейлом Херрингом.

Shakur Stevenson with a little bit of showboating #StevensonNakathila pic.twitter.com/GJZEB7JzzR — ESPN Ringside (@ESPNRingside) June 13, 2021

Ранее сообщалось, что в главном бою вечера на турнире по боксу в Москве российский легковес Роман Андреев (25-0, 17 КО) победил по очкам никарагуанца Фредди Фонсеку (29-6-1,20 КО) и завоевал чемпионский пояс WBA Gold в лёгком весе.