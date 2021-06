Стивенсон победил Накатилу и завоевал временный титул WBO

Стивенсон доминировал на протяжении всего боя, а в четвёртом раунде отправил соперника в нокдаун. Впрочем, он не сильно старался развить успех, а временами откровенно бегал от соперника, и позволил поединку пройти всю дистанцию. Принявший массу ударов Накатила продемонстрировал при этом отличную стойкость. Теперь Стивенсон может встретиться с обладателем регулярного титула WBO Джемейлом Херрингом.

