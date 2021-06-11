Боксёр Андреев победил Фонсеку и стал чемпионом WBA Gold

https://static.news.ru/photo/fffb4f72-cada-11eb-9eee-96000091f725_660.jpg Роман Андреев Фото: instagram.com/roman_andreev1986

В главном бою вечера на турнире по боксу в Москве непобеждённый российский легковес Роман Андреев (25-0, 17 КО) победил по очкам никарагуанца Фредди Фонсеку (29-6-1,20 КО) и завоевал чемпионский пояс WBA Gold в лёгком весе.

Уже в первом раунде Андреев оказался в нокдауне. Постепенно россиянин выровнял бой, однако его оппонент продолжил действовать в грязной манере и постоянно клинчевал. В пятом раунде Андреев сумел прижать соперника к канатам и осыпал градом ударов.

В дальнейшем никарагуанец уже не мог оказывать равного сопротивления россиянину, заработал замечание от рефери за грязное ведение боя, но в чемпионских раундах пару раз попытался попасть размашистым ударом откровенно на удачу. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу российскому боксёру со счётом 116:110, 117:109 и 115:111.

Как стало известно ранее, на проходящем в Москве вечере бокса известный российский боец MMA Вячеслав Дацик победил единогласным решением судей по итогам трёх раундов камерунца Тайсона Дижона.