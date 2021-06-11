Дацик выиграл реванш у Тайсона Дижона

https://static.news.ru/photo/6ef62800-cad3-11eb-9553-96000091f725_660.jpg Вячеслав Дацик, Тайсон Дижон Фото: instagram.com/tysondjone

На проходящем в Москве вечере бокса известный российский боец MMA Вячеслав Дацик победил единогласным решением судей по итогам трёх раундов камерунца Тайсона Дижона.

В первом бою в феврале 2021 года Дацик выиграл нокаутом в четвёртом раунде, но в этот раз регламент предусматривал три трёхминутных раунда. Как и в первом бою, уступающий сопернику в массе Дижон пытался много двигаться и бить на отходе, проваливая соперника. Дацик же вкладывался в мощные размашистые удары и в конце первого раунда сбил соперника с ног, но рефери не отсчитывал нокдаун.

В этот раз бой прошёл всю дистанцию, хотя в третьем раунде Дижон несколько раз падал на канвас от тычков соперника. По итогам трёх раундов судьи снова отдали победу Дацику.

В поединке за титул чемпиона Азии по версии WBA в среднем весе россиянин Эдгард Москвичёв победил единогласным решением судей соотечественника армянского происхождения Геннадия Мартиросяна.

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